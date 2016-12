Die Kampagne von Titanfall 2 stieß größtenteils auf positive Resonanz. Doch die Verkauszahlen sind verhältnismäßig hinter den Erwartungen. Ein Gratis-DLC möchte dem scheinbar entgegenwirken. Die Veröffentlichung folgt in einigen Tagen.

Im Durchschnitt sind die Bewertungen für den Singleplayer, der erstmals in Titanfall 2 eingeführt wurde, recht hoch ausgefallen. Zudem wurde das schnelle Gameplay gelobt. Und doch konnte es den Erwartungen der Hersteller nicht erfüllen. EA möchte jedoch trotzdem an der Marke Titanfall festhalten. So ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass Titanfall ein langfristiges Franchise werden soll.

Um diesen Plan mit Erfolg nachgehen zu können, möchten die Entwickler eine starke Community aufbauen. Deshalb möchte EA nun alle zusäztlichen DLCs und weiterführenden Inhalte kostenlos veröffentlichen. So möchten sie dem Ausschluss der Spieler, die sich die DLCs nicht kaufen möchten, entgegenwirken.

Der erste DLC 'Angel City's Most Wanted' erscheint am 30. November 2016 für den PC, PS4 und Xbox One. Nachfolgend haben wir alle Neuerungen aufgelistet, die ihr im neuen DLC erwarten dürft. Die neue Karte wird am 3. Dezember 2016 freigeschaltet.

Statistik-Menü

FAQ-Menü

Ingame-Shop

Neue Piloten-Exekution: Inner Pieces - Teleport in ein nichtsahnendes Opfer

Neue Waffe: Wingman Elite Pistol

Neue Titan Kits

- Ion: Refraction Lens - Splitter-Gewehr, das fünf Strahlenladungen verschießt

- Scorch: Scorched Earth - Entzündet den Boden mit Thermit

- Northstar: Threat Optics - Gegner werden beim Zoomen hervorgehoben

- Tone: Burst Loader - Burst-Fire mit drei Ladungen der 40mm-Waffe

- Legion: Hidden Compartment - Der Powerschuss hat zwei Ladungen

