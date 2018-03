THQ - Nordic und Nickelodeon veröffentlichen alte Games bekannter Marken

THQ Nordic und Nickelodeon bringen einige Spiele zurück auf den Markt. Darunter sind Marken wie Jimmy Neutron oder SpongeBob Schwammkopf. Ein genauer Release-Termin für einzelne Spiele ist noch nicht bekannt.

Wie der Publisher THQ Nordic innerhalb einer Pressemitteilung verlauten ließ, werden ausgewählte Spiele von Nickelodeon zurückkehren. Dies soll im Laufe des kommenden Jahres geschehen. Neben Jimmy Neutron und Avatar: The Last Airbender ist beispielsweise auch SpongeBob Schwammkopf mit von der Partie.

Folgende Spiele und Marken erscheinen erneut:

Avatar: Der Herr der Elem

Back At The Barnyard

Katzekratz

Danny Phantom

El Tigre

Invader Zim

Jimmy Neutron

Teenage Robot

Rocket Power

Rockos modernes Leben

Rugrats

SpongeBob Schwammkopf

Tak und die Macht des Juju

The Fairly OddParents (US only)

Ren und Stimpy

Expedition der Stachelbeeren

Jon Roman, Senior Vice President Toys von Nickelodeon, begründete dieses Vorhaben mit einer steigenden Nachfrage von Nickelodeon-Spielen. Dank THQ Nordic sei es nun möglich, diese Produkte einem neuen Publikum anzubieten. Adrienne Lauer, VP Digital Sales & Business Development Americas von THQ Nordic, ist der Auffassung, dass dies ein Volltreffer sei. So sei die Kombination von starken Marken und solidem Gameplay entscheidend für THQ Inc. gewesen, die diese Kooperation in der Vergangenheit angestoßen hätten.

