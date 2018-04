THQ Nordic - Nicht auf der E3, weil man die Fußball-WM verpassen würde

Der Publisher THQ Nordic wird nicht auf der E3 2018 zu finden sein. Das Unternehmen fürchtet, dass man aufgrund der Zeitverschiebung die Fußball-WM verpassen könnte. Man werde deshalb lieber im Wiener Firmensitz verbleiben.

Mitte Juni startet nicht nur die E3 2018, sondern nahezu parallel auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Beim österreichischen Publisher THQ Nordic befindet man sich deshalb in einem persönlichen Konflikt: Videospiele oder doch eher Spiele auf dem Rasen?

Innerhalb des Unternehmens hat man sich für letzteres entschieden und wird deshalb nicht auf der E3 2018 aufzufinden sein. Man wolle die Tage stattdessen in Wiener Biergärten verbringen, so eine offizielle Pressemitteilung.

Bier statt Games

Gerade die Zeitverschiebung würde es dem Team schwer machen, die Fußball-WM von Los Angeles aus mitzuverfolgen. Wenn in Russland ein Spiel eröffnet wird, ist es an der Westküste der USA noch früh am Morgen. Für ein gemütliches Bier unerträglich.

„Schweren Herzens verkünden wir hiermit, dass wir bei THQ Nordic keine Sekunde dieses großartigen Sportereignisses verpassen möchten und uns daher „gezwungen“ sehen, in unseren schönen Wiener Biergärten zu bleiben. Die ein oder andere coole Pressekonferenz (Devolver, wir setzen auf euch!) werden wir uns natürlich ansehen. Wir geben zu, dass uns das morgendliche Bier im „Ye Olde King’s Head“-Pub in Santa Monica fehlen wird, wo alle Spiele live übertragen werden – aber da die WM in Russland stattfindet, würde das ein Bier um 7 Uhr morgens bedeuten, und das ist selbst für Österreicher zu früh, von den Schweden ganz zu schweigen. Wir freuen uns darauf, all unsere fantastischen kommenden Spiele wie Darksiders 3, Biomutant, Fade to Silence oder Wreckfest und sogar einige noch unangekündigte Titel erstmals auf der Gamescom in Köln und kurz danach auf der PAX West in Seattle präsentieren zu können!“

Nun gut, immerhin sieht man sich dann auf der gamescom 2018.