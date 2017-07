Thimbleweed Park - Wird nächste Woche für Switch angekündigt

In der nächsten Woche wird das klassische Point & Click-Adventure Thimbleweed Park auch für die Nintendo Switch angekündigt. Das bestätigte der kreative Kopf hinter dem Titel - Ron Gilbert - auf seinem Twitter-Profil.

Mit Thimbleweed Park wagten Ron Gilbert und sein Team von Terrible Toybox den Schritt in die frühen Jahre der Point & Click-Adventures. Statt ausgeklügelter und moderner Spielmechanik, setzte man vollkommen auf das Prinzip der ersten großen LucasArts-Games wie Monkey Island oder Maniac Mansion. So hat man die typischen Befehle wie "Gib", "Nimm", "Schaue an", usw.

Bisher wurde das durch Crowdfunding finanzierte Projekt nur für den PC und die Xbox One veröffentlicht. Wie Ron Gilbert jetzt jedoch recht deutlich auf seinem Twitter-Account mitteilte, wird der Titel in der nächsten Woche auch für die Nintendo Switch angekündigt. Dazu veröffentlichte er ein Video, das ihn beim Spielen der Switch-Version zeigt. Außerdem sprach er in seinem Post von "Konsolen-Ankündigungen", wodurch davon auszugehen ist, dass auch die Variante für die PlayStation 4 bestätigt werden könnte. Bisher galt wohl ein Exklusivdeal mit Microsoft, der demnach in den nächsten Wochen und Monaten auslaufen müsste.

Vague, cryptic, puzzling clue about our multiple Thimbleweed Park console announcements next week: https://t.co/gpmFwfMlKX — Ron Gilbert® (@grumpygamer) 6. Juli 2017

In Thimbleweed Park kehrt ihr zurück ins Jahr 1987 und schlüpft in die Rolle der FBI-Agenten Angela Ray und Antonio Reyes. In der Kleinstadt Thimbleweed Park wurde eine Leiche gefunden und dieser mysteriöse Fall muss jetzt von den beiden untersucht werden. Trotz der düster anmutenden Thematik legt Thimbleweed Park großen Wert auf Humor und komische Situationen. Nicht nur die Fans der klassischen Adventures zeigten sich begeistert von Thimbleweed Park - auch die Fachpresse äußerte sich positiv zum Titel und sah eine geglückte Rückkehr in die Vergangenheit.

