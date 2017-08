Thimbleweed Park - Umsetzung für Switch kommt im September

Nächsten Monat kommt ein weiterer Indie-Titel in den eShop. Thimbleweed Park, das Adventure im klassischen LucasArts-Stil, soll im September endlich für Nintendo Switch erscheinen.

Mit Thimbleweed Park erschien dieses Jahr ein Point & Click-Adventure der alten Schule von Genre-Urgesteinen Ron Gilbert und Gary Winnick, die bereits damals bei LucasArts maßgeblich an der Entwicklung von Klassikern wie Maniac Mansion und Monkey Island beteiligt waren. Die Arbeit an einer Umsetzung für Nintendo Switch war bereits bekannt, jetzt hat Entwickler Terrible Toybox noch einmal auf Twitter bestätigt, dass Thimbleweed Park im September als Download im eShop erscheinen wird. Im Handheld-Modus könnt ihr den Touchscreen für Klicks benutzen, bei Betrieb in der Docking-Station werden die Joy-Cons für die Steuerung benutzt.

Finanziert wurde die Entwicklung mittels Crowdfunding auf Kickstarter, insgesamt wurden 626.250 US-Dollar (ca. 584.800 Euro) eingenommen. Als besondere Belohnungen konnten sich Unterstützer unter anderem mit Voicemails im Spiel verewigen oder eine von den Entwicklern signierte CD mit der Vollversion von Thimbleweed Park bekommen. Am 22. August erscheint das Adventure für die PlayStation 4, außerdem sind Fassungen für Android und iOS in Arbeit. Für PC, Mac, Linux und Xbox One ist der Titel bereits seit Ende März als Download erhältlich.

Infos zu Thimbleweed Park