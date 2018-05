Thimbleweed Park - Handgefertigter Wandteppich wird für guten Zweck versteigert

Mit Thimbleweed Park erinnerte Terrible Toybox an die klassischen Adventures von LucasArts von früher. Auf Ebay könnt ihr ein einzigartiges Erinnerungsstück zu dem Spiel ersteigern und dabei einen guten Zweck unterstützen.

Klassische Point & Click-Adventures versetzen heute noch einige Zocker in nostalgisches Schwelgen, genau diese Zielgruppe sprachen die Altmeister Ron Gilbert und Gary Winnick auch mit Thimbleweed Park an. Zu dem per Crowdfunding finanzierten Spiel sind mehrere Merchandise-Artikel erschienen, von einem davon gibt es jedoch genau ein Exemplar weltweit. Es handelt sich dabei um einen gestickten Wandteppich, den Emily Morganti von Terrible Toybox das vergangene Jahr über in Handarbeit kreiert hat. Darauf sind 48 Charaktere aus der verschrobenen Kleinstadt zu sehen, originalgetreu Pixel für Pixel.

Thimbleweed Park Moderner Klassiker nach alter Schule

Ein handgemachtes Einzelstück

Zu ersteigern gibt es das gute Stück auf Ebay, die Auktion läuft noch bis kommenden Mittwoch. Der Erlös der Versteigerung wird in vollem Umfang an die Video Game History Foundation gespendet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Spiele-Geschichte zu dokumentieren und zu archivieren. Weitere Informationen zu Format und Material findet ihr in der Artikelbeschreibung auf Ebay.