TheNightfall - Psychologisches Horror-Adventure vorgestellt

Mit TheNightfall wurde das neueste Horror-Adventure der deutschen Entwicklerschmiede VIS-Games präsentiert. Schon in der Vergangenheit konnten sie mit Obscuritas und Pineview Drive ihr Können beweisen.

Das deutsche Entwicklerstudio VIS-Games, das in Frechen ansässig ist, gehört wohl zu den Geheimtipps der Branche und bot neben unzähligen Simulatoren mit Obscuritas und Pineview Drive wahre Überraschungen im Bereich der Horror-Adventures. So setzen die Titel ihren Fokus mehr auf psychologischen Horror und grenzen sich somit deutlich von anderen Spielen des Genres ab.

Im Januar wird's schaurig

Jetzt präsentierten VIS-Games und der Publisher SilentFuture ihr neuestes Horror-Game, das den Titel TheNightfall tragen wird. Das Spiel aus der Ego-Perspektive konzentriert sich dabei erneut auf die menschliche Psyche und soll eine packende Geschichte bieten und für einige Schockmomente sorgen. Unterstützt wird der Titel durch einen stimmungsvollen Soundtrack der Band Northpolyptica, die am ehesten dem Bereich des Gothic-Rock zuzuweisen ist.

"Victoria zieht mir ihrer Familie in eine neue Stadt um dortihren neuen Job anzutreten. Doch die erste Nacht in ihrem neuen Haus verläuft völlig anders als erwartet. Ihr Ehemann und die beiden Kinder kommen erst am nächsten Tag nach und somit muss Victoria die erste Nacht alleine in ihrem neuen Haus verbringen. Was zunächst mit Schlaflosigkeit und einem leichten Unwohlsein beginnt wird im Laufe der Nacht zum absoluten Alptraum. Wird sie es schaffen diese Nacht bis zum Morgengrauen zu überleben?"

TheNightfall soll bereits am 12. Januar 2018 für den PC via Steam erscheinen und 24,99€ kosten. Eine Version für Mac soll kurze Zeit später folgen. Einen genaueren Eindruck in den Psycho-Horror bekommt ihr im untenstehenden Trailer.