THEC64 Mini - Retro-Computer mit 64 Spielen angekündigt

THEC64 Mini ist die neue Retro-Hardware aus dem Hause Koch Media. Hierbei handelt es sich um einen Retro-Computer, der an den Fernseher angeschlossen werden kann. Er hat 64 Klassiker des Commodore 64 in petto.

Die meisten von euch dürften bereits vom NES Mini und dem SNES Mini aus dem Hause Nintendo gehört haben. In diese Retro-Konsolen-Sparte reiht sich nun ein weiteres Urgestein der Videospielgeschichte auf. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um ein Produkt aus dem Hause Nintendo. Und eigentlich auch viel mehr um klassische Computer-Hardware.

Koch Media ist mit dem THEC64 Mini drauf und dran eine entsprechendes Pendant zu produzieren. Hierbei handelt es sich um eine Mini-Ausgabe des Commodore 64, der seinerzeit in den Achtzigerjahren viel Spaß in die heimischen Spielzimmer brachte.

THEC64, die Retro-Konsole

Der Mini-Heimcomputer soll in der neuen Variante mit einem Preis von 79,99 Euro daherkommen und mit dem Original nicht viel am Hut haben. Zumindest was die Technik anbelangt, denn die Spiele beziehen sich auf 64 Klassiker aus dieser Videospiel-Ära. Die offiziell lizensierte Computer-Konsole ist dabei nur in etwa halb so groß wie das Original. Die Hardware kann mit allen zeitgemäßen Fernsehern betrieben werden und wird mit einem entsprechenden Joystick ausgeliefert. Dieser wird an einen der beiden USB-Ports angeschlossen.

In der Lieferung ist das Gerät, ein USB-Joystick und ein USB-Ladekabel vorhanden sowie ein HDMI-Kabel. Als zusätzliche Feature könnt ihr nun euer Spiel abspeichern. Es gibt zudem eine Pixel-Filter-Funktion, CRT und eine Scanline-Emulation. Außerdem kann via USB beispielsweise eine PC-Tastatur angeschlossen werden, um ein klassisches Gefühl zu bekommen. Die Retro-Hardware soll im Frühjahr 2018 auf den Markt kommen.

64 Spiele mit dem THEC64 Mini

AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Bounder

California Games

Chip’s Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II: The Revenge

Cybernoid: The Fighting Machine

Deflektor

Everyone’s A Wally

Firelord

Gribbly’s Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter’s Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

Insects In Space

Mega-Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Slayer

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Stormlord

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing Bounces Back

Thing on a Spring

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

