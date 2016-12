Das Free2Play-MMORPG TERA erhält bald Zuwachs in seiner Klassenfamilie. Wie diese genau aussieht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt, wurde jetzt aber mit ersten handfesten Details gespeist. Wir fassen zusammen.

Auf YouTube konnte man schon vor wenigen Tagen einen ersten Hinweis auf die neue Klasse des Online-Rollenspiels TERA erhaschen - nun folgen weitere Informationen, die die Community anheizen. Nicht alles ist bekannt, doch einige Charakterzüge dürfen wir bereits in Erfahrung bringen.

So beginnt die Klasse, dessen Namen noch unbekannt ist, mit Stufe 1 auf der Traumbauminsel und als Waffe ihrer Wahl wählt sie eine Stabwaffe, die sogenannte Glefe, die ihr im untenstehenden Bild sehen könnt. Ist die neue Klasse mal nicht im Angriff, den sie grundsätzlich als Nahkampf austrägt, sondern muss sich verteidigen, so wird sie von einer Lederrüstung geschützt.

Ihr Kampfstil ist dabei voll auf ihre als Moonlight Blade bezeichnete Waffe ausgerichtet, mit der sie auf akrobatische Weise ihre Gegner besiegt. Manch ein Beobachter des Szenarios würde, so das Entwicklerstudio, ihre Bewegungen gar als Tanz bezeichnen. Dafür braucht sie neben der herkömmlichen Ressource des Manas das ganz neue "Mondschein". Bei Gegnern, die nicht durch einfaches Gemetzel sterben wollen, kann die Klasse 'Mondscheinschimmer' platzieren, welche bis zu sieben Mal gestackt werden können und dann explodieren - der dadurch ausgeteilte Schaden ist enorm.

Auf der offiziellen Webseite zu TERA gibt es weitere Informationen zur Klasse. Bald soll mehr kommen.

Noch bis zum 19. Mai hat man als Spieler des Fantasy-MMORPGs TERA die Möglichkeit, sich mit diversen Items aus dem Universum von Hello Kitty auszustatten. Diese können zufällig in den Hello ...