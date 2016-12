Das klingt nicht nur nach einer werbewirksamen Idee, das klingt vor allem auch nach einer Menge Action - das Fantasy-MMORPG TERA bekommt im kommenden Update einen Raid für 30 Spieler spendiert. Ein umfassendes Video präsentiert den neuen Content für den abenteuerlustigen Teil der Community.

Viele Spieler, die sich in die Welt eines Online-Rollenspiels begeben, wollen vor allem eines: Gemeinsam in einer Gruppe Events starten, Geschichten erleben und massenhaft Monster besiegen. Das kostenlose Fantasy-MMORPG TERA steigt genau hier ein und bietet im nächsten Update, welches schon bald erscheint, einen neuen Raid, der 30 Männer und oder Frauen erfordert - inklusive der üblichen Menge an Monstern samt fiesen Endbossen, die es mächtig in sich haben.

Das untenstehende Video zum Raid, der im Original den Namen Harrowhold trägt, hat es ebenfalls in sich und bietet bei einer knappen halben Stunde Inhalt wirklich viel für alle Kämpfer und Kämpferinnen, die schon jetzt alles über den Raid wissen wollen. Nicht nur der Content wird gezeigt, die Entwickler beantworten viele Fragen und klären Details. Viel Spaß!

