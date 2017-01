Eine Weltpremiere auf den Game Awards 2017 war Guardians Of The Galaxy als ein Telltale Game. Wir haben die ersten Informationen für euch.

Eine erste offizielle Ankündigung des Telltale Games zu Guardians Of The Galaxy gab es bereits zum Ende des letzten Jahres auf den Game Awards 2016, In der vergangenen Nacht gab es auf den Game Awards 2017 erste Informationen zum kommenden Marvel-Advanture.

Vor einigen Wochen kursierten bereits Gerüchte für ein Spiel von Telltale über den Marvel-Hit: The Guardians Of The Galaxy. Die Synchronsprecher hatten damals den ein oder anderen eindeutigen Hinweis gegeben. Ein Releasedatum gab es allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Das hat sich jetzt geändert: GameStop hat den Release-Zeitpunkt auf den 25.April 2017 gelegt. Dieses Datum steht wohl für die Season-Pass-Disc, auf der nur die erste Episode enthalten sein wird. Wie üblich werden 5 Episoden, verteilt über einen längeren Zeitraum, erscheinen.

Zur Story gibt es nur wenig Informationen. In der Produktbeschreibung von GameStop geht hervor, dass die Spieler die Rolle des Star-Lords übernehmen und gemeinsam mit ihrem Team aus Guardians Of The Galay ein mächtiges Relikt finden. Jeder von ihnen hätte einen Grund, sich diese Besonderheit zu schnappen. Doch nicht nur die Guardians haben Interesse an dem Relikt: ein unbekannter Feind zeigt ebenfalls großes Interesse an dem Fundstück.

Infos zu Telltale Guardians Of The Galaxy