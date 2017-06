Tekken 7 - Update verbessert Matchmaking-System

Die Verantwortlichen von Tekken 7 haben einen Patch für die PlayStation 4 veröffentlicht, der unter anderem das Matchmaking- und das Voice-Chat-System verbessert.

Vor kurzem haben wir über jüngste Entwicklungen der Gaming-Branche gesprochen. Der Game Director von Tekken 7, Katsuhiro Harada, hat sich diesbezüglich hinter einem klaren Statement platziert. Alle Infos dazu in der folgenden News:

Bandai Namco hat nunmehr einen neuen Patch in der Pipeline. Primär handelt es sich bei dem Patch um Verbesserungen am Matchmaking-System. Hier gab es in den letzten Tagen einige negative Erfahrungen, die die Spieler machen mussten.

Im Fokus liegt hier eine erhöhte Stabilität und konstante Verbindungen der Spieler in Online-Partien. Bevor ein Match beginnt, sollen die Charaktere, der Titel, der Rang und die Wins vor einem Kampf nicht mehr angezeigt werden.

Außerdem bringt der Patch einige Änderungen am Voice Chat. Ihr könnt die Option jetzt im Menü aktivieren oder wahlweise deaktivieren. Von Haus aus ist das Feature nun deaktiviert. Schließlich sollen in den nächsten Tagen noch weitere Verbesserungen erfolgen. Das Update wurde vorerst für die PS4 veröffentlicht, bevor in Kürze ein ähnlicher Patch für die Xbox One und PC erscheint.

