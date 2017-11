Tekken 7 - Noctis aus Final Fantasy XV steigt in den Ring!

Tekken 7 wird nächstes Jahr Zuwachs erhalten. Prinz Noctis Lucis Caelum aus Final Fantasy XV wird dem Kampfturnier aus Tekken einen Besuch abstatten und die Riege ein wenig aufmischen.

Was macht ein Prinz, wenn ein Freund zur Hilfe ruft? Richtig, er zieht los, um ihm den entsprechenden Gefallen zu tun. Ein Prinz scheut keine Aufgabe oder ein noch so kleines Abenteuer in der weiten Welt. Bei Prinz Noctis ist es ein ähnliches Unterfangen. Dem Ruf des King Of Iron Fist Tournaments gefolgt, wird er ab 2018 schließlich in Tekken 7 mit von der Partie sein!

Bandai Namco und Square Enix haben eine Kooperation an den Start gebracht, bei der Noctis Lucis Caelum kurzerhand sein Spiel Final Fantasy XV verlässt, um diesem Gastauftritt nachzugehen.

Prinz Noctis und neue Karte Hammerhead

Er tritt mit seinem Motorschwert an, mit dem er beträchtlichen Schaden austeilen dürfte, und auch sonst ist er ein begnadeter Kämpfer. Ob seine Feinde Paul, Yoshimitsu, Kazuya, Jin und Co. der Kraft des Prinzen etwas entgegensetzen können, erfahren wir im Frühjahr 2018. Ein genaues Datum für den Release steht noch nicht fest. Wenn ihr seinen Kampfstil mit eigenen Augen begutachten möchtet, dann schaut unterhalb der News im Announcement-Trailer rein. Hier seht ihr die ersten Bewegtbilder des Prinzen im Turnier der eisernen Faust.

Aus dem Trailer geht ebenfalls hervor, dass die bekannte Werkstatt aus Final Fantasy XV namens Hammerhead als Schauplatz für zukünftige Kämpfe in Tekken 7 dienen könnte.

