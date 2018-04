Tekken 7 - Kopierschutz von Denuvo sorgt für FPS-Drops auf dem PC

Tekken 7 ist auf dem PC erschienen und dank eines aktuellen Patches kommt es zu Einbrüchen der Framerate. Der Übeltäter ist ganz offensichtlich der kontrovers diskutierte Kopierschutz von Denuvo Software. Hier gab es in der jüngsten Vergangenheit schon häufiger Diskussionen, ob sich der Kopierschutz nicht womöglich auf die Performance eines Spiels auswirken könnte.

Wie die Entwickler hinter Tekken 7 nun einmal mehr bestätigt haben, scheint dies wohl tatsächlich möglich zu sein. Die Spieler haben es bereits vernommen und Katsuhiro Harada, der geistige Kopf hinter Tekken 7, hat es nun via Twitter noch einmal bestätigt.

Die technsichen Schwierigkeiten traten auf, nachdem sie den Kopierschutz einer Aktualisierung unterzogen haben. Ab diesem Zeitpunkt kam es zu Framerate-Problemen. Im Detail treten hier Einbrüche auf, die sich auf die Performance beziehen, beispielsweise wenn Akuma sein "Shakunetsu Hadouken" anwendet. Die Spieler sollen sich laut Harada gedulden, bis das Problem von der Entwicklerseite aus gelöst wurde. Aber eine gute Sache hat es. Falls ihr geglaubt habt, dass euer PC dafür verantwortlich ist - es liegt nicht an eurer Hardware!

Problem occurred in "TEKKEN7 for PC". that the frame rate drops when hits such as Akuma's "Shakunetsu Hadouken".

Since it's not a problem of graphics & CPU processing, it will not solve even if changing PC setting (problem with encryption program).

We'll fix Soon. Sorry Plz wait.