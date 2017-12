Take Two - Publisher startet neues Indie-Label Private Division

Zu Beginn gehören bereits fünf Studios zu dem Portfolio von Private Division. Dazu gehören Squad (Mexico City, Mexiko), Panache Digital Games (Montreal, Kanada), The Outsiders (Stockholm, Schweden), V1 Interactive (Redmond, USA) und Obsidian Entertainment (Irvine, Kalifornien).

An der Spitze des neuen Labels steht der langjährige Take-Two-Manager Michael Worowz als Senior Vice President. Unterstützt wird dieser durch Allen Murray als Executive Producer. Das Publishing-Label betreibt drei Standorte: New York, Seattle und München.

Take-Two stellt potentiellen Partnern seine internationale Vertriebs- und Marketing-Power zur Verfügung. Dabei agiert Private Division genau wie die entsprechenden Studios völlig eigenständig. Die Marke ist somit also kein Anhängsel von 2K Games.

Dabei sollen lediglich Indie-Studios in das eigene Portfolio aufgenommen werden, die entsprechende Erfahrung vorweisen können und unverbrauchte Ideen mitbringen. Das Besondere ist, dass diese Entwickler die Markenrechte sowie die Copyrights behalten und damit im Erfolgsfall nicht an den Publisher gebunden sind und beispielshalber Fortsetzungen weiterhin auf eigene Faust entwickeln und veröffentlichen können..

