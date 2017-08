Sword Art Online: Fatal Bullet - Verschiedene Protagonisten bringen verschiedene Spielweisen

Wir waren für euch bei Sword Art Online: Fatal Bullet und haben uns das neue JRPG genauer angesehen. In der neuesten Versoftung der Light-Novel-Reihe geraten die Spieler in eine ganz neue Welt.

Neben dem Anime, der Manga-Reihe und dem Film, der im letzten Jahr heraus kam und sich großer Beliebtheit erfolgte, soll schon bald ein neues Abenteuer für die Konsolen und PC Digital heraus kommen. Sword Art Online: Fatal Sword wurde mit der Unreal Engine 4 entwickelt und wartet mit einer brandneuen Story und Welt darauf, von euch erkundet zu werden. Die Spieler schlüpfen in die Haut eines jungen Charakters, der ein Online VR MMORPG spielt. Der Clou: Stirbt der Spieler im Game, so wird er auch im echten Leben dahin scheiden.

Gun Gale Online, so der Name des Spiels, ist dunkler als die Welten in den bisherigen Ablegern der Serie und sind nicht von leuchtenden Wiesen und bunten Feen durchzogen. Die Spieler erwarten riesige Wüstenlandschaften, zerstörte Städte und mehr. Zu Beginn kann zwischen zwei Charakteren gewählt werden: Kirito, der bereits aus der Serie bekannt ist und mit Schwert, sowie Handfeuerwaffe kämpft, sowie Sinon, die mit einem riesigen Gewehr, dem Sniper Hecate, den Gegnern aus großer Distanz auf den Zahn fühlt. So entsteht ein JRPG mit spannenden Third-Person-Shooter-Elementen.

Eine weitere Neuerung ist die Ultimate Fiber Gun. Mit ihr haben die Spieler die Möglichkeit, sich an hohen Gebäuden oder Gegenständen herauf zu ziehen, sich schnell auf Gegner zubewegen, können Drohnen damit abschießen und letzlich auch aus schwierigen Situationen schnell abhauen. Wie bereits von der Spielreihe bekannt, wird die Sprachausgabe rein japanisch sein. Ihr könnt allerdings die Untertitel deutsch, englisch, italienisch oder französisch stellen. PC-Spieler haben außerdem die Möglichkeit, russische Untertitel zu erhalten.

Sword Art Online erscheint voraussichtlich im ersten Quartal 2018 für PlayStation 4, Xbox One, sowie PC Digital. Vor allem Letzteres war ein großer Wunsch der Fans.

Infos zu Sword Art Online: Fatal Bullet