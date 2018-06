Sushi Striker: The Way of Sushido - Gewinnt ein cooles Merch-Paket

Gemeinsam mit Nintendo veranstalten wir ein cooles Gewinnspiel zu dem am 8. Juni 2018 veröffentlichten Titel Sushi Striker: The Way of Sushido für Nintendo Switch sowie Nintendo 3DS. Wie ihr an unserer Verlosung teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserer News!

Kurz nach dem E3-Stress veranstalten wir gemeinsam mit unseren Freunden von Nintendo ein Gewinnspiel zu dem Spiel Sushi Striker: The Way of Sushido. Der Titel ist vor kurzem für die Nintendo Switch sowie den Nintendo 3DS veröffentlicht worden.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir insgesamt vier Versionen von Sushi Striker: The Way of Sushido für die Nintendo Switch und für den Nintendo 3DS. Außerdem legen wir für den ersten Platz noch zwei Sushi All-You-Can-Eat-Gutscheine von Sushi Circle dazu, die euch sicherlich satt machen werden.

Das sind die Gewinne:

1. Platz: 2x Gutschein + Spiel (Wunschplattform)

2x Gutschein + Spiel (Wunschplattform) 2.-4. Platz: Sushi Striker für Nintendo Switch oder Nintendo 3DS

Die Standorte von Sushi Circle können hier eingesehen werden!

Falls ihr an einem der aufgelisteten Gewinne interessiert seid, könnt ihr auf diesem Weg an unserem Gewinnspiel teilnehmen:

Folge unserem Instagram-Account! Verrate uns im Kommentarbereich des Postings, warum du das Spiel oder den Gutschein möchtest! Du nimmst dann automatisch an der Verlosung teil! Wir ziehen in wenigen Tagen einen Gewinner! Das Gewinnspiel endet am 25. Juni 2018 um 12 Uhr.

Hier geht es zu PlayNation auf Instagram!

Wir verschicken die Gewinne lediglich innerhalb von Deutschland und Österreich!

Hier geht es zu unseren Teilnahme-Bedingungen!