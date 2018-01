The Surge - Splitscreen-Modus wird es nicht geben

Der in der Netflix-Serie Dark zu sehende Splitscreen-Modus des Action-Rollenspiels The Surge sei laut der Macher kein Teaser für eine baldige Ankündigung, wie die Verantwortlichen auf Anfrage betont haben.

Allen leidenschaftlichen Spielern, die in den letzten Wochen bei Netflix die deutsche Mystery-Serie Dark aufmerksam verfolgt haben, ist sicherlich der Splitscreen-Modus bei dem Action-Rollenspiel The Surge aufgefallen. Der Titel des Frankfurter Entwicklerstudios Deck 13 wird während einer kurzen Szene von zwei Jugendlichen gespielt.

Splitscreen-Modus wird es nicht geben

Daraufhin entstanden die Gerüchte, dass The Surge tatsächlich in naher Zukunft einen Splitscreen-Modus nachgereicht bekommen könnte. Nun haben sich die Verantwortlichen zu Wort gemeldet und klargestellt, dass kein solcher Modus geplant sei. Alleine technisch könne man dies auf den Konsolen nicht umsetzen.

Die Produzenten von Dark kontaktierten den Entwickler bereits Monate vor dem Start der Netflix-Serie, um das Rollenspiel in der Serie auftauchen zu lassen. Das lag vor allem daran, da der Titel The Surge in Deutschland entwickelt wird. "Wir stimmten zu und erlaubten ihnen sogar, einen Splitscreen zu fälschen, wenn es besser für ihre Idee passte. Eine Art kreative Nacharbeit könnte man sagen.", so ein Vertreter von Deck 13.

Für die Umsetzung räumte das Studio den Machern von Dark zudem verschiedene kreative Freiheiten ein, wozu auch der Splitscreen-Modus gehört, der kurz in der Sendung zu sehen war. Allerdings sei dies kein Teaser für eine baldige Ankündigung.