The Surge - Feiert heute seinen Release

The Surge ist ab sofort für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One erhältlich. Was das dystopische Rollenspiel von Deck13 und Focus Home Interactive verspricht.

Fans von The Surge müssen sich nicht länger gedulden, denn das Sci-Fi-Rollenspiel erschien heute für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One.

Entwickler Deck13 und Publisher Focus Home Interactive stecken uns dabei in die Haut von Warren, dem mit einem Exoskelett ausgerüsteten Protagonisten, der sich in einer fernen, dystopischen Zukunft behaupten muss. Hier gilt es, möglichst taktisch vorzugehen, um in Kampfsituationen nicht nur den jeweiligen Gegner niederzustrecken, sondern auch möglichst viel von seiner Rüstung für den eigenen Anzug nutzen zu können. Auch wenn das heißt, dass man dem Gegner vielleicht ein Körperteil abtrennen muss...

Natürlich veröffentlichten die Verantwortlichen hinter dem Titel passend zum Release auch einen entsprechenden Launch-Trailer, den ihr in unserer Video-Rubrik findet:

