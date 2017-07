The Surge - Demoversion erscheint nächste Woche

Zwei Monate nach Release kündigten Deck 13 und Focus Home Interactive nun eine Demo des Sci-Fi-Rollenspiels The Surge an. Diese erscheint bereits in der kommenden Woche für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Seit zwei Monaten bereits ist das Sci-Fi-Rollenspiel The Surge für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Für all diejenigen, die zwar durchaus an dem Actiontitel mit Dark Souls-Feeling interessiert, aber nicht gewillt sind, dafür das eigene Portemonnaie zu zücken, servieren Entwickler Deck 13 und Publisher Focus Home Interactive jetzt einen ganz besonderen Leckerbissen auf dem virtuellen Präsentierteller:

Die Demo steht vor der Tür

Bereits in der kommenden Woche erscheint nämlich eine Demo zu The Surge, dank der ihr euch selbst einen Eindruck von dem Game machen könnt. Zum Umfang der Probeversion ist bisher noch nichts bekannt, wohl aber, dass sie sowohl für PC, PlayStation 4 als auch Xbox One erhältlich sein wird.

Lange dauert es dementsprechend nicht mehr, bis ihr euch mit einem Exoskelett ausgerüstet in einer fernen, dystopischen Zukunft behaupten müsst. Bis es so weit ist, findet ihr auf unserer Themenseite alle wissenswerten Informationen samt Trailern, Gameplayvideos und einer Übersicht über bisherige Wertungen.

Can you survive The Surge's demo?



Available next week on PS4, XBox One and PC. pic.twitter.com/2ns2U20BOj — The Surge (@TheSurgeGame) 12. Juli 2017

