The Surge - Action-RPG erreicht Gold-Status

Das Action-Rollenspiel The Surge hat den Gold-Status erreicht und einer rechtzeitigen Veröffentlichung steht damit nichts mehr im Wege. Außerdem wurde der Support für die PlayStation 4 Pro bestätigt.

Der Frankfurter Entwickler Deck13 war in der Vergangenheit eher für Adventures bekannt, doch begab sich mit Lords of the Fallen auf neue Pfade. Im entferntesten Sinne fährt man diese Schiene mit The Surge weiter und fügt eine dystopische Zukunft hinzu, die von Technik nur so überschwemmt scheint.

Wie jetzt mitgeteilt wurde, ist das Spiel nun fertiggestellt und erreicht damit den sogenannten Gold-Status. Der Titel geht jetzt ins Presswerk und dürfte damit problemlos zum geplanten Release am 15. März in den Händlerregalen zu finden sein.

Interessant ist ebenfalls, dass ein Support für die PlayStation 4 Pro entwickelt wurde. So kann man auf der verstärkten Konsole zwischen einem 1080p-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde oder einem dynamischen 4K-Modus mit 30 Frames wählen. So sollte allen Geschmäckern etwas geboten werden. Ein Patch mit HDR-Funktion ist für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant.

The Surge setzt sein Hauptaugenmerk auf das Dismemberment-Feature, das ihr im letzten Trailer sehen könnt.

Seitenauswahl

Infos zu The Surge

Siehe auch: Deck13