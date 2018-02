The Surge 2 - Nachfolger offiziell angekündigt: Soll noch brutaler werden

Deck 13 hat heute The Surge 2 angekündigt. Das Spiel soll noch brutaler werden als der erste Teil. Ein Release-Datum gab es noch nicht, allerdings wurde die Veröffentlichung aufs nächste Jahr eingegrenzt.

Alle Fans von The Surge haben nun Grund zur Freude. Deck 13 Interactive hat soeben hochoffiziell den zweiten Teil von The Surge via Twitter angekündigt.

The Surge 2 soll für die Konsolen Xbox One und PlayStation 4 erscheinen, genauso wie für den PC. Der Titel soll bereits 2019 veröffentlicht werden. Allzu viele Details liegen noch nicht vor. Sie haben jedoch versprochen, dass wir ein Setting mit einer verwüsteten Stadt erwarten dürfen.

The Surge 2 noch brutaler

Außerdem dürfen wir brutalere Kämpfe, mehr Fähigkeiten und ein umfangreiches Arsenal erwarten. Im Fokus des Gameplays wird unter anderem das Limb-Targeting-System stehen, worauf sie noch nicht näher eingegangen sind. Schließlich sollen die Kämpfe nicht nur brutaler werden, sondern auch um ein vielfaches taktischer.

Womöglich sehen wir dann auch den Koop-Splitscreen, den wir aus der Serie Dark kennen? Für den ersten Teil sollte es keinen Splitscreen geben, aber in The Surge 2 sind selbstredend wieder alle Möglichkeiten offen.

The Surge Splitscreen-Modus wird es nicht geben

Weitere Infos zum Sci-Fi-Action-Gemetzel erfahrt ihr bei uns, wenn sie bekannt werden. Werdet ihr The Surge 2 spielen? Schreibt es unterhalb der News in die Kommentare!