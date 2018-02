The Surge 2 - Auch kein Koop-Modus wie in der Netflix-Serie Dark geplant

In der Netflix-Serie Dark konnten wir einen Couch-Koop von The Surge bestaunen. Für den ersten Teil wurde bereits offiziell bestätigt, dass dieser zu keiner Zeit geplant sei. Aber wie steht es eigentlich um The Surge 2, könnten wir hier einen Koop-Modus erwarten?

Am heutigen Tage durften sich alle Fans von The Surge über die offizielle Ankündigung eines Nachfolgers freuen. Mit The Surge 2 werden sich die Spieler abermals in ein Sci-Fi-Abenteuer der etwas anderen Art stürzen können. Ähnlich schwer wie die Souls-Reihe kam The Surge im vergangenen Jahr daher und brachte Spieler an die Grenzen ihres Könnens. Der Titel hat es sogar auf die beliebte Streaming-Plattform Netflix geschafft.

The Surge-Kenner staunten nicht schlecht, als sie das Spiel in der Netflix-Serie Dark in einer bisher unbekannten Form erblicken durften. Sie kannten The Surge bisher gänzlich in Singleplayer-Form, doch die Serienmacher täuschten einen Couch-Koop vor. Der Entwickler bestätigte bereits vor einiger Zeit, dass sich die Serienvertreter eine Erlaubnis eingeholt haben, das Spiel in der Serie zeigen zu dürfen. Weiter gab Deck 13 zu verstehen, dass ein Coop-Modus für The Surge rein technisch auf der aktuellen Konsolengeneration auch gar nicht möglich sei.

Couch-Koop in The Surge 2?

Womöglich können wir aber im Nachfolger The Surge 2 mit einem Couch-Koop wie in der Serie Dark rechnen? Doch da müssen wir euch leider enttäuschen. Wie Deck 13 uns auf persönlicher Nachfrage hin bestätigt hat, gibt es auch im zweiten Teil keine derartigen Pläne.

Die technischen Gegebenheiten haben sich seit dem ersten Teil auch nur kaum verändert. Sicher etablieren sich derzeit die PS4 Pro und Xbox One X, die technisch ein wenig stärker als die reguläre Konsolengeneration fungieren. Aber auch die verbesserten Konsolen sind jeweils als technische Plattform begrenzt. Der Entwickler bestätigt demnach, dass es aus Hardware-Sicht eher unrealistisch sei. Der Couch-Koop bleibt demnach ein künstlerisches Gedankenspiel der Dark-Macher.

Weitere Details zur Ankündigung erfahrt ihr in unserem News-Artikel von The Surge 2:

