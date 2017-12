Superhot - Kostenlos mit Amazon Prime bei Twitch

So kommt ihr an das Gratis-Superhot:

Geschossen wird in Zeitlupe, bewegt in Höchstgeschwindigkeit: Der Bullet-Time-Shooter Superhot ist etwas anders als seine Konkurrenten. Hier läuft die Zeit nur weiter, wenn ihr euch bewegt. Außerhalb dessen herrscht vollkommener Stillstand.

Superhot - Erscheint für die Xbox One

