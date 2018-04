Super Smash Bros Switch - Komplett auf der E3 2018 zu sehen

Nintendo wird in diesem Jahr seinen Fokus auf Super Smash Bros für Nintendo Switch legen. Mit dabei sind unter anderem ein großes Turnier und zahlreiche Gameplay-Präsentationen.

2016 war es Breath of the Wild, 2017 folgte Super Mario Odyssey und 2018 wird es das heiß erwartete Super Smash Bros für Nintendo Switch sein: Einmal mehr fokussiert sich Nintendo während der E3 auf ein einziges Spiel.

Das neue Super Smash Bros wird im Rahmen der E3 2018 besonders stark beworben und wird sehr wahrscheinlich auch einen großen Teil der Präsentationen einnehmen. Traditionell dürfte auch der gesamte Ausstellungsbereich Nintendos in einem entsprechenden Design gehalten sein.

Die Nintendo Pressekonferenz

Einmal mehr wird Nintendo eine Video-Präsentation abhalten, die am 12. Juni 2018 um 18 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Darin werden allerdings nicht nur Super Smash Bros, sondern auch viele weitere Projekte sowie Third-Party-Spiele gezeigt. Zahlreiche Titel sollen auch für alle Besucher spielbar sein.

Im Anschluss an die Präsentation folgen drei Tage des Nintendo Treehouse. Dort zeigen verschiedene Mitarbeiter neue Spiele für die Switch und sprechen obendrein mit zahlreichen Entwicklern. Am 12. Juni soll zudem ein großes Turnier zu Super Smash Bros stattfinden, am Tag zuvor startet ein Wettbewerb in Splatoon 2.

