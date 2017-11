Super Mario - Film angekündigt - Minions-Studio produziert Verfilmung

Super Mario wird verfilmt. Das geht aus Verhandlungen zwischen Nintendo und Illumination Entertainment hervor. Produziert wird der Animationsfilm vom Studio, das für die Minions aus "Ich Einfach Unverbesserlich" bekannt ist. Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto ist auch an Bord.

Videospiel-Verfilmungen sind ein heißes Thema in Hollywood - nach Filmen zu Assassin's Creed und World of Warcraft gibt es bald einen neuen Animationsfilm zu Super Mario. Der Klemptner aus den Nintendo-Spielen kommt in Zusammenarbeit mit Illumination Entertainment ins Kino.

Super Mario Film von Illumination Entertainment

Aus Verhandlungen zwischen Nintendo und Illumination Entertainment geht hervor, dass das Pariser Animationsstudio Illumination Mac Guff an einem Mario-Film arbeitet. Der Startschuss dazu ist anscheinend schon gefallen.

Nintendo soll Bedenken geäußert haben, dass es bei der Entwicklung der Super-Mario-Verfilmung keinen ausreichenden kreativen Einfluss bekommen könnte. Um dem entgegenzuwirken wurde Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto offenbar als Produzent verpflichtet.

Nach dem Freizeitpark nun auch eine Verfilmung

Da der Film noch nicht offiziell angekündigt wurde, gibt es bislang keine Stellungnahme. Die Berichte aus den Verhandlungen stammen vom Dow Jones Newswire und dem Wall Street Journal. Ein Kino-Start oder Release-Termin ist nicht bekannt. Da die Arbeiten erst angefangen haben, dürfte es noch einige Jahre dauern.

Super Mario Bros. ist das am Besten verkaufte Spiele-Franchise überhaupt. In den letzten 32 Jahren wurden über 330 Millionen Einheiten verkauft.

Nicht nur bei dem Film arbeiten Nintendo und Universal, der Mutterkonzern von Illumination Entertainment, zusammen: Dieses Jahr ist bekannt geworden, dass ein eigener Nintendo-Freizeitpark im Universal Resort in Japan entsteht.

