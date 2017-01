Zu Super Mario Run ist das Update 1.1.0 erschienen. Nintendo fügt mit der Aktualisierung auf dem iPhone und iPad den Easy Mode ein, mit dem das iOS-Spiel einfacher wird. Außerdem gibt es ein neues Event und Veränderungen in der Toad Rallye.

Nintendo veröffentlicht für Super Mario Run das Update auf Version 1.1.0, das derzeit nur für iOS verfügbar ist, da die Android-Version noch nicht erschien. Mit der neuesten Aktualisierung kommen einige neue Inhalte mit ins Spiel. Darunter befinden sich der Easy Mode und das neue Event.

Super Mario Run Update 1.1.0 für iOS

In dem Super Mario Run Easy Mode, zu Deutsch sinngemäß „einfacher Modus“, wird die Laufgeschwindigkeit des virtuellen Klempners verlangsamt. So ist es möglich, einfacher an schwierige Stellen in einem Level zu gelangen und sich einen Weg zu den Sternen zu bahnen. Dafür könnt ihr die Münzen nicht einsammeln.

Hier sind die vollständigen Patch-Notes für das Super Mario Run Update:

Easy Mode

Neuer Event

Sprachpaket für Korea

Weniger Verluste in Toad Rallye

Leichteres Einsammeln von Toads

Kein Limit der My-Nintendo-Rewards mehr

Bugfixes

