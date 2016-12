Super Mario Run erscheint heute. Zwar ist der Release-Termin bekannt, jedoch nicht der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Nintendo bringt das Jump’n’Run-Spiel zunächst für Apple iOS auf den Markt und damit exklusiv für iPhone sowie iPad. Der benötigte Speicherplatz ist bekannt.

Heute veröffentlicht Nintendo mit Super Mario Run das dritte Mobile-Game. Die App ist nach Miitomo und Pokémon Go das erste Spiel, das auf eine bekannte Spielweise des japanischen Videospiel-Entwicklers setzt: das Prinzip des Jump’n’Run. Als Release-Termin wurde der 15. Dezember 2016 genannt.

Wann erscheint Super Mario Run?

Die Frage nach dem Release-Zeitpunkt ist daher so schwer zu beantworten, da Super Mario Run überall auf der Welt am heutigen Tag in den App Store kommt. Wegen der Zeitverschiebung könnte es in Europa daher passieren, dass der mobile Nintendo-Titel erst spät am Abend oder gar in der Nacht erscheint, obwohl es in Japan, Australien oder den USA erst Nachmittag ist.

Welche System-Anforderungen gibt es auf iOS?

Wer Super Mario Run spielen möchte, muss zwei Dinge beachten. Erstens muss er ein iPhone, iPad oder iPod touch mit der iOS-Version 8.0 oder neuer haben. Zudem benötigt er für das Herunterladen im App Store einen iTunes-Account. Auf dem Gerät müssen mindestens 205 MB freier Speicherplatz sein, damit er Super Mario Run herunterladen und installieren kann.

Wieso kommt Super Mario Run nur für iPhone und iPad?

Apple und Nintendo haben bereits während der Entwicklung von Super Mario Run intensiv zusammengearbeitet. Es ist denkbar, dass die beiden Unternehmen einen Deal für die Vermarktung im App Store sowie den Preis für die Premium-Version von 10 Euro eingingen. Für Nintendo war die Enthüllung während des Apple Events eine wertvolle Werbung.

Wann ist der Release-Termin von Super Mario Run für Android?

Einen Veröffentlichungstermin für Android-Smartphones und Tablets mit dem Google-Betriebssystem gibt es bislang noch nicht. Im Play Store findet sich zudem noch kein Eintrag zu Super Mario Run. Laut Nintendo soll die Version jedoch zweifelsfrei erscheinen, sehr wahrscheinlich kommt Super Mario Run im kommenden Jahr 2017 für Android auf den Markt.

Hier geht es zum Download von Super Mario Run im App Store.

Seitenauswahl

Infos zu Super Mario Run

Super Mario Run - Online-Zwang für iOS und Android Nintendo verpasst Super Mario Run einen Onlinezwang. Das Jump’n’Run-Scroller-Spiel fürs Handy erscheint demnach mit einem sehr harten Kopierschutz, der auch ehrlichen Kunden den ...