Super Mario Run konnte einen noch erfolgreicheren iOS-Release hinlegen, als Pokémon Go vor einigen Monaten. Das geht aus den Umsatzzahlen der Nintendo-App hervor. Demnach machte Super Mario Run fast doppelt so viel Geld am ersten Tag als das AR-Spiel.

Mit Super Mario Run konnte Nintendo einen ähnlichen Erfolg wie mit Pokémon Go feiern – wenngleich sich die Zahlen nur auf die iOS-Version beziehen, da das neue Nintendo-Spiel derzeit nur für iPhone und iPad verfügbar ist. Die Zahlen der Umsätze sprechen für sich.

Super Mario Run für iOS unglaublich erfolgreich

Demnach machte Super Mario Run am ersten Tag nach Release, also dem 15. Dezember 2016, ganze 5 Millionen US-Dollar Umsatz. Pokémon Go erwirtschaftete in den ersten 24 Stunden hingegen nur 3 Millionen US-Dollar und wurde damit auf den zweiten Platz der erfolgreichsten iOS-Veröffentlichungen verfrachtet.

Der große Umsatz von Super Mario Run lässt sich unter anderem damit erklären, dass es in der App nur einen In-Game-Kauf gibt: Die Freischaltung für alle Level und Funktionen für 9,99 Euro. Dieser vergleichsweise hohe Preis für eine Mikrotransaktion verschaffte dem Mobile-Game den großen Release-Erfolg.

Grund für hohen Umsatz am Release-Tag

Es ist damit zu rechnen, dass sich der Umsatz von Super Mario Run – anders als bei Pokémon Go – nicht halten wird. Das kommt daher, dass viele Spieler durch die Veröffentlichungs-Benachrichtigung den iOS-Titel in den ersten 24 Stunden heruntergeladen und den Kauf auch dann getätigt haben. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr, für Nintendo Geld zu verdienen.

