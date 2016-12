Die erste Welt in Super Mario Run ist kostenlos. Wer neue Welten in der World Tour freischalten will, muss eine Gebühr von 10 Euro zahlen. Wir verraten euch heute in unseren Tipps & Tricks, wie ihr an zahlreiche neue Level kommt.

Der niemals alternde Klempner landet mit Super Mario Run erstmals auf dem iPhone, die Android-Version wird noch folgen. Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos, doch nur die erste Welt ist in der World Tour spielbar. Wer neue Welten freischalten möchte, muss eine Gebühr bezahlen.

Bietet Super Mario Run ein faires Bezahl-Modell? Unser Ersteindruck sagt ja, denn insgesamt sechs Welten sind in Super Mario enthalten. Jede Welt enthält vier Level mit ganz eigenen Rätseln, Eigenschaften und zu überwindenen Schwierigkeiten.

Erste Welt in Super Mario Run kostenlos

Die erste Welt der World Tour in Super Mario Run ist kostenlos und kann im Rahmen des Free-to-Play-Modells gratis gespielt werden. Wer die nächsten fünf Welten spielen möchte, muss eine einmalige Gebühr von 9,99 Euro bezahlen und hat unbegrenzten Zugriff auf das Spiel. Super Mario Run verfügt nämlich nicht über Mikrotransaktionen.

Natürlich kann man nicht direkt jedes der sechs Welten in Super Mario spielen, man muss sie durch Geschick und Können freischalten. Dafür muss man jede Welt komplett abschließen, um in die nächste zu gelangen. Hat man in Welt 1 beispielsweise Level 1-1, Level 1-2 und Level 1-3 sowie Level 1-4 absolviert, schaltet man Welt 2 frei.

Für neue Super Mario Run Welten bezahlen

Als Level x-4 wird die Burg bezeichnet, die am Ende einer jeden Welt der World Tour in Super Mario Run existiert. Wird die Burg und Bowser besiegt, schaltet ihr die nächste Welt freigeschaltet und ihr könnt so weiterspielen. Habt ihr Welt 6 absolviert, habt ihr Super Mario Run durchgespielt!

Hier eine Übersicht, was ihr machen müsst, um neue Welten in Super Mario Run freizuschalten:

Einmalig 9,99 Euro in Super Mario Run zahlen.

Welt 1 komplett durchspielen und Bowser in Burg besiegen.

Welt 2 komplett durchspielen.

Welt 3 komplett durchspielen.

Welt 4 komplett durchspielen.

Welt 5 komplett durchspielen.

Welt 6 komplett durchspielen und ihr seid fertig mit Super Mario Run!

Seitenauswahl

Infos zu Super Mario Run

Super Mario Run - Online-Zwang für iOS und Android Nintendo verpasst Super Mario Run einen Onlinezwang. Das Jump’n’Run-Scroller-Spiel fürs Handy erscheint demnach mit einem sehr harten Kopierschutz, der auch ehrlichen Kunden den ...