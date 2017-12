Super Mario Run - Kostenlose Statue als Geschenk zum einjährigen Jubiläum

Zur Feier des Tages erhalten alle Spieler eine kostenlose Statue. Sie ist in einer Geschenkbox enthalten, die ihr einfach öffnen könnt. Zudem dürft ihr euch über freischaltbare Spezial-Itmes und Events freuen, die bis zum 29. Dezember 2017 im Spiel bereitgestellt werden. Das erneute Einloggen im mobilen Plattformer dürfte sich also lohnen.

Disney - Kauft 20th Century Fox, damit auch Rechte an X-Men und Deadpool

Life is Strange: Before the Storm - Episode 3 erscheint früher als geplant