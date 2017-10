Super Mario Run - Großes Update bringt neue Levels und Daisy

Wie jetzt bestätigt wurde, erscheint in Kürze das bisher größte Update für Super Mario Run. Neben neuen Levels und einem neuen Modus, wird auch Prinzessin Daisy als freischaltbarer Charakter hinzugefügt.

Als Nintendo sich dem Mobile-Markt öffnete und während eines Apple-Events die Veröffentlichung ihres ersten Spiels Super Mario Run ankündigte, war die Freude auf allen Seiten ziemlich groß. Endlich war Nintendo bereit, nicht mehr völlig restriktiv bei den eigenen Spielen zu sein und sich auf neue Pfade zu bewegen. Der Erfolg war dementsprechend groß.

Neue Levels und neuer Modus

Dies lag sicherlich auch an der einfachen Steuerung, die es erlaubt, das Spiel mit nur einer Hand zu spielen. So läuft Mario automatisch durch die Levels und durch einen Druck auf den Touchscreen hüpft der ehemalige Klempner in die Lüfte. Dabei heißt es - wie gewohnt - Münzen zu sammeln, Gegnern den Garaus zu machen und Prinzessin Peach aus den Fängen des Bösewichts Bowser zu befreien.

Damit in dem Spiel möglichst wenig Langeweile aufkommt, bestätigte Nintendo jetzt, dass man in Kürze das bis dato größte Update für Super Mario Run veröffentlichen werde. Zum einen wird das Update neun völlig neue Levels zum Spiel hinzufügen, die dann in der Sternenwelt zu finden sein werden. Für diese neue Welt verspricht der japanische Konzern frische Gameplay-Mechaniken und andere Gegner. Zum anderen wird es auch einen neuen Modus geben, der den Titel Remix10 tragen soll. In diesem "frenetischen" Modus erlebt ihr zehn Levelabschnitte aus den bisher bekannten Levels. Der Clou an der Geschichte ist, dass sich mit jedem Neustart die Abschnitte ändern und somit genug Abwechslung geboten werden sollte.

Daisy als spielbarer Charakter

Doch damit nicht genug, denn wenn ihr im neuen Modus genug Regenbogenmünzen sammelt, befreit ihr Prinzessin Daisy und schaltet sie als spielbaren Charakter frei. Auch das sollte erneut für einige spaßige Runden in Super Mario Run sorgen. Das Update fügt noch weitere Features - wie das Hören eurer eigenen Musik während des Spielens - hinzu. Dies wird auch direkt im Spiel visualisiert, denn Mario setzt sich einfach kurzerhand ein Paar Kopfhörer auf und "hört" somit ebenfalls eure Musik. Neben diesen großen Neuerungen bietet das Update auch neue Dekorationsgegenstände für euer Pilzkönigreich.

Wann genau das Update erscheinen wird, ist noch nicht klar. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es noch in diesem Monat veröffentlicht und höchstwahrscheinlich ab Freitag, den 29. September, in den jeweiligen Stores zu finden sein wird. Wer bisher noch nicht im Besitz des Spiels ist, kann ebenfalls ab diesem Datum das komplette Spiel für nur 5,49€ erstehen. Das Angebot gilt bis zum 12. Oktober.

