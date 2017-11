Super Mario Run - Großer Erfolg aber noch nicht profitabel genug

Mehr als 200 Millionen Downloads zählt der Mobile-Titel Super Mario Run mittlerweile laut Nintendo bereits. In die geplante Gewinnzone sei man dabei bisher allerdings noch nicht vorgedrungen.

Laut Nintendo hat der Mobile-Titel Super Mario Run vor kurzem die Marke von 200 Millionen Downloads geknackt, allerdings scheint das Spiel intern nicht für wirklich zufriedene Gesichter zu sorgen. Denn der große Erfolg ist anscheinend bisher ausgeblieben, wie Nintendo im aktuellen Geschäftsbericht bekannt gegeben hat.

Von den 200 Millionen Downloads entfallen zudem lediglich zehn Prozent auf den japanischen Markt, was sich Nintendo definitiv anders vorgestellt hat. Hinzu kommt, dass der Titel finanziell noch immer nicht die erwarteten Zahlen erreicht hat. Allerdings sieht das japanische Unternehmen dies anscheinend nicht allzu negativ, schließlich habe man durch Super Mario Run viel über den Vertrieb von Mobile-Spielen gelernt. Dieses Wissen möchte Nintendo nun in zukünftigen Projekten einsetzen. Es scheint also sehr wahrscheinlich, dass Super Mario Run nicht der letzte Mobile-Titel aus dem Hause Nintendo gewesen ist.

Seitenauswahl

Infos zu Super Mario Run

Super Mario Run - Android-Release nächste Woche In der kommenden Woche wird Nintendo die Android-Umsetzung von Super Mario Run veröffentlichen. Die App wird direkt mit der neuesten Version 2.0.0 veröffentlicht. Der Download soll über den ...