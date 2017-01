Super Mario Run - Android-Version erscheint im März im Play Store

Endlich lässt Nintendo die Katze aus dem Sack: Im März 2017 wird endlich Super Mario Run für Android-Geräte veröffentlicht. Auf Twitter wurde dieses Datum über den offiziellen japanischen Twitter-Account von Nintendo bekannt gegeben.

Ursprünglich ist Super Mario Run bereits am 15. Dezember 2016 für iPhone und iPad veröffentlicht worden. Die anfängliche iOS-Exklusivität wurde nicht genauer begründet, Insider vermuten jedoch einen Werbedeal mit Hersteller Apple.

Gleichzeitig ist man davon ausgegangen, dass zwischen dem iOS- und Android-Release exakt drei Monate liegen werden. Allerdings hat Nintendo bislang noch nichts genaueres als 'März 2017' für die Veröffentlichung von Super Mario Run bekannt gegeben.

In Super Mario Run erlebt man das erste vollständige Mobile-Game von Nintendo. Es handelt sich dabei um ein Jump'n'Run, das man mit nur einer einzigen Hand spielen kann und dessen Zielvorgabe es ist, alle farbigen Münzen einzusammeln und bis ans Ende des jeweiligen Levels zu gelangen.

