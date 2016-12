Die Welt rennt und rennt und rennt, doch eine gewisse Spielergruppe muss stehen bleiben. Doch jetzt gibt es eine Alternative zu Super Mario Run für alle Besitzer eines Android-Gerätes.

Mit dem Release von Super Mario Run ist das Mario-Fieber wieder ausgebrochen - ganz ähnlich wie bei Pokémon Go. Die App erschien am gestrigen Abend im AppStore und wurde innerhalb kürzester Zeit millionenfach heruntergeladen. Für Android gibt es den Titel allerdings erst Anfang 2017, weshalb viele User buchstäblich in die Röhre gucken müssen. Oder vielleicht doch nicht?

Wer sich die Wartezeit auf Super Mario Run verkürzen will, sollte sich diese App einmal genau ansehen. Sie hört auf den Namen Super Plumber Run und ist eine einfache Kopie des Originals. Mit einem Männchen lauft ihr beständig von links nach rechts und müsst über Hindernisse springen, Münzen einsammeln und den Gegner ausweichen.

Die komplette App ist grafisch so sehr an Mario angelehnt, dass man beinahe vergisst, dass es sich hier um eine Kopie handelt. Spätestens aber bei den Gegnern und dem wirklich hakligen Gameplay merkt man doch recht schnell, dass es sich hier um einen kostenlosen Klon handelt.

Seitenauswahl

Infos zu Super Mario Run

Super Mario Run - Online-Zwang für iOS und Android Nintendo verpasst Super Mario Run einen Onlinezwang. Das Jump’n’Run-Scroller-Spiel fürs Handy erscheint demnach mit einem sehr harten Kopierschutz, der auch ehrlichen Kunden den ...