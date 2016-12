In jedem Super Mario Run level sind pinke Münzen versteckt, die ihr sammeln müsst. Doch was passiert, wenn ihr alle farbigen Münzen einsammelt? In unseren Tipps & Tricks verraten wir euch, was euch obendrein auch die lila und schwarzen Münzen bringen.

In der Smartphone-App Super Mario Run für iOS und ab 2017 auch für Android gibt es sechs Welten mit insgesamt 24 Leveln. Doch jedes Level bietet mehr Herausforderungen, als man beim Blick auf pinke Münzen glauben mag. Die farbigen Münzen sollte man nämlich sammeln.

Sammelt man in einem Level alle farbigen Münzen eine Sorte (pinke Münzen, lila Münzen, schwarze Münzen) ein, wird sich das Level im nächsten Durchlauf verändern. Dadurch spielt sich das Level ganz anders und es kommt einem so vor, als würde man ein komplett neues Level spielen.

Pinke Münzen in Super Mario Run - wofür sind sie gut?

Zunächst sind in jedem Super Mario Level nur pinke Münzen vorhanden, die recht einfach aufzutreiben sind. In jedem Level sind fünf pinke Münzen versteckt, die ihr auffinden und einsammeln müsst. Habt ihr das getan, schaltet ihr in dem Level die lila Münzen frei. Die Anzahl der verbleibenden und bereits eingesammelten Münzen wird oben rechts angezeigt.

Alle fünf lila Münzen zu sammeln ist in jedem Level schwieriger als alle fünf pinke Münzen zu finden. Manchmal sind gewagte Sprünge und schwierige Manöver nötig. Hat man das getan, schaltet man fünf schwarze Münzen ein und das Level verändert sich in seinem Aufbau erneut.

Lila und schwarze Münzen in Super Mario Run finden

Insgesamt verfügt jedes Level also über drei unterscheidliche Variationen, die im Schwierigkeitsgrad ansteigen. Wer es schafft, alle pinken, lilanen und schwarzen Münzen in Super Mario Run zu sammeln, darf sich also als echter Mario-Experte bezeichnen.

Die Zusammenfassung ist also schnell erledigt. Jedes Level hat zunächst 5 pinke Münzen, die ihr sammeln müsst. Habt ihr das getan, ist das Level anders und ihr bekommt 5 lila Münzen. Ist auch das getan, verändert sich das Level erneut und ihr müsst 5 schwarze Münzen sammeln.

