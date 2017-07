Super Mario Odyssey - Wir haben Marios Comeback angespielt

Auf der E3 konnte Super Mario Odyssey bereits gute Ersteindrücke und Best of Show-Awards einheimsen. In der Nintendo of Europe-Zentrale haben wir den 3D-Plattformer selbst angespielt und berichten euch in unserer Vorschau, was für Tricks Mario auf Lager hat.

Neues System, altbekanntes Spielprinzip: Ende Oktober erscheint Super Mario Odyssey exklusiv für Nintendo Switch. Das Jump'n'Run führt Mario zurück in das offenere Gameplay früherer Serien-Ableger wie Super Mario 64, auf dem Post-E3-Event von Nintendo in Frankfurt am Main haben wir schon einmal selbst einen Testlauf in zwei der Levels wagen dürfen. Wie sich der Titel von seinen Vorgängern unterscheidet und was es mit Marios neuem Gefährten Cappy auf sich hat, lest ihr in unserer Vorschau zu Super Mario Odyssey.

An Vorschusslorbeeren für Super Mario Odyssey fehlt es im Moment nicht, auf dem Event selbst bildeten sich Warteschlangen vor den Demo-Stationen für das Spiel. Der Release ist für den 27. Oktober eingeplant, dann fällt endlich der Startschuss für Marios Odyssee.

Infos zu Super Mario Odyssey

