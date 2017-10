Super Mario Odyssey - In der Verpackung befindet sich ein Songtext

Schon in den ersten Trailern sorgte der Titelsong zum kommenden Super Mario Odyssey für große Begeisterung. Wie jetzt bekannt wurde, wird der komplette Songtext in der Hülle des Spiels zu finden sein und lädt somit zum Mitsingen ein.

Nur noch wenige Nächte müsst ihr schlafen bis Super Mario Odyssey exklusiv für die Nintendo Switch im Handel erscheint und der Konsole endlich wieder einen sehr guten Grund zum Anschalten gibt. Dabei setzt der Titel erneut auf das Konzept einer offenen Welt, wie dies schon bei einigen vergangenen Titeln der Fall war.

Komplette Lyrics in Hülle enthalten

Natürlich ist auch wieder der eigensinnige Humor des Nintendo-Franchises enthalten und wird durch die bunten Welten mehr als perfekt unterstützt. Auffällig war seit der Ankündigung auch ein spezielles Lied, das immer wieder zu hören war und den Namen 'Jump Up, Super Star' trägt. Der eingängige Song sorgt nur so für gute Laune und dürfte auch im Spiel mehrfach auftauchen.

Damit man diese Auftritte des Liedes auch gebührend zelebrieren kann, wird in der Hülle von Super Mario Odyssey der komplette Songtext enthalten sein. Das wurde jetzt durch Bilder von Personen bestätigt, die bereits jetzt in den Besitz des heißersehnten Titels gekommen sind. Witzig ist die Idee auf jeden Fall und dürfte für einige laute Gesänge in den Wohnzimmern rund um den Planeten sorgen.

Pues la caja de #SuperMarioOdyssey no trae ni las gracias adentro, solo el cartucho y la letra de Jump Up Superstar! pic.twitter.com/6LBylInTea — What Fart Games (@WhatFartGames) 20. Oktober 2017

