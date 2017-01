Der Trailer zu Super Mario Odyssey war mal wirklich etwas anderes und erinnerte anfangs viele an GTA IV. Doch wie sähe es eigentlich aus, wenn Mario wirklich in der Welt von GTA IV gelandet wäre?

Als der erste Trailer zu Super Mario Odyssey über die Bildschirme auf der ganzen Welt flimmerte, rieben sich die ersten bereits nach wenigen Sekunden verwundert die Augen. Wieso ist Mario anfangs nicht in einer Fantasy-Welt sondern in einer Stadt mit echten Menschen und wieso erinnert diese Stadt mit der Atmosphäre so an Grand Theft Auto IV?

Fragen, die uns lediglich die Entwickler von Nintendo beantworten können, doch bis sie das machen, bleiben wir im Ungewissen. Aber wie würde es eigentlich aussehen, wenn der sympathische Klempner wirklich in der Welt von GTA IV gelandet wäre?

Das beantwortet uns jetzt ein YouTuber, der Nico Bellic einfach mal in Mario verwandelt und den Trailer nachstellt. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Verwirrung, Comedy und sollte auf keinen Fall verpasst werden.

