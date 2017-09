Super Mario Odyssey - So viel Platz benötigt das Spiel auf eurer Switch

Super Mario Odyssey wird der nächste große Titel aus dem Hause Nintendo, der bereits im nächsten Monat für die Nintendo Switch erscheint. Nun ist die Größe der Datei bekanntgeworden, die ihr für die digitale Version auf eurer Hybridkonsole Nintendo Switch bereithalten müsst.

Während der aktuellen Nintendo Direct gab es für alle Fans von Super Mario eine kleine Überraschung. Der neue Plattformer Super Mario Odyssey wird gemeinsam mit der Nintendo Switch in einem Bundle angeboten. Es bringt unter anderem rote Joy-Con-Controller mit sich und kann ab sofort vorbestellt werden. Hier erhaltet ihr alle Infos:

Falls ihr euch für einen Kauf des neuen Mario-Titels entschlossen haben solltet oder noch am Grübeln seid, ob ihr dies mit dem benötigten Platz auf eurer Nintendo Switch vereinbaren könnt, haben die Verantwortlichen jetzt eine Antwort für euch. Die Dateigröße von Super Mario Odyssey wurde jüngst bekanntgegeben. Wie Nintendo Everything nun verlauten ließ, ist der Titel in der digitalen Version lediglich 5,7 Gigabyte groß.

Die Information bezieht sich auf einen Post des Nintendo Stores in Japan. Doch andere First-Party-Spiele weisen tatsächlich eine ähnliche Größe auf. So ist der Prügelspaß Arms lediglich 2,2 GB groß, während Splatoon 2 mit 3,1 GB daherkommt. Die Kollegen geben zudem an, dass Super Mario 3D World für die Wii U auch gerade mal 1,7 GB groß war. Insgesamt wirkt die Dateigröße in Hinsicht auf den PC und dessen aktuelle Top-Titel recht klein.

Super Mario Odyssey wird am 27. Oktober 2017 für die Nintendo Switch erscheinen.

