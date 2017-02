Super Mario Odyssey - Nun der meistgesehene Trailer von Nintendo

Die Trailer von Nintendo fallen gewohnt episch oder auch verspielt aus. Mit einem sehr aktuellen Trailer von Mario Odyssey hat man jetzt einen internen Rekord gebrochen.

Die Nintendo Switch steht vor der Tür und vor wenigen Tagen durften wir bereits die ersten Gameplay-Trailer der aktuellen Games begutachten. Mit einem hochgeladenen Trailer konnte man sogar einen internen Rekord innerhalb kürzester Zeit brechen.

Die Rede ist vom aktuellen Gameplay-Trailer von Super Mario Odyssey, welcher im Rahmen der Nintendo Direct gezeigt wurde. Innerhalb von 2 Wochen wurde der Trailer über 11,2 Mio. auf YouTube angesehen und löst damit den alten Rekord von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ab.

Nur die Switch hat mehr Views

Dieser erreichte in knapp 7 Monaten "nur" 11,1 Mio. Views und wurde damals zu Zeiten der E3 der versammelten Presse vorgestellt. Damit ist der Mario-Trailer das meistgesehene Video auf dem Kanal von Nintendo, wenn man den Trailer der Nintendo Switch auslässt.

