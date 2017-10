Super Mario Odyssey - Nintendo Switch Bundle zum Schnäppchenpreis

Das Warten hat beinahe ein Ende, ab morgen könnt ihr mit Super Mario verschiedene Welten bereisen. Passend dazu könnt ihr Super Mario Odyssey ab sofort im Nintendo eShop vorausladen, damit am morgigen Freitag direkt losgelegt werden kann. Solltet ihr noch keine Nintendo Switch besitzen, den Titel aber trotzdem gerne spielen wollen, empfehlen wir euch bei Amazon oder Saturn vorbeizuschauen. Hier könnt ihr die Hybrid-Konsole gemeinsam mit dem Spiel für nur 349 Euro erwerben.

Am kommenden Freitag erscheint neben Assassin's Creed: Origins und Wolfenstein II: The New Colossus auch der 3D-Plattformer Super Mario Odyssey. Wenn ihr pünktlich loszocken wollt, empfiehlt es sich den Titel per Preload schon jetzt auf eure Nintendo Switch zu laden. Die entsprechende Digitalversion steht bereits im Nintendo eShop für den Preload zur Verfügung.

Preload gestartet, Nintendo Switch Bundle erhältlich

Die Funktion des Vorausladens steht seit dem letzten Firmware-Update für einige ausgewählte Digitalspiele bereit. Die digitale Version von Super Mario Odyssey bringt ordentliche 5,2 Gigabyte auf die Waage. Eine zusätzliche Speicherkarte benötigt ihr für die Installation des Spiels aber entsprechend nicht.

Bei Amazon stehen die Retail Edition sowie die Digital Edition in Form eines Download-Codes zur Vorbestellung bereit. Saturn und Media Markt bieten euch gleich ein passendes Bundle an, das die Nintendo Switch in rot samt Super Mario Odyssey enthält.

Während ihr den Titel samt der Hybrid-Konsole bei Media Markt zum Normalpreis von 389,99 Euro erhaltet, könnt ihr bei Saturn und Amazon ein Schnäppchen machen. Hier kann das entsprechende Bundle für 349 Euro erworben werden.

Super Mario Odyssey kaufen

Infos zu Super Mario Odyssey

