Super Mario Odyssey - Nintendo Switch Bundle jetzt vorbestellen auf Amazon

Viele Spieler warten mit dem Kauf der Nintendo Switch noch bis zum Release von Super Mario Odyssey. Nun ist die Konsole im Bundle mit dem Spiel erhältlich.

Das Switch-Mario-Bundle enthält eine Nintendo Switch, zwei Joy-Con-Controller in der neuen Farbe Rot und ein Download-Code für Super Mario Odyssey. Kostenpunkt: 389,99 Euro!

Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und könnte also schnell ausverkauft sein, immerhin gilt Mario als Nintendos wichtigste Videospielreihe.

Außerdem sind ab sofort die folgenden Produkte ebenfalls vorbestellbar:

Auf der E3 konnte Super Mario Odyssey bereits gute Ersteindrücke und Best of Show-Awards einheimsen. In der Nintendo of Europe-Zentrale haben wir den 3D-Plattformer selbst angespielt und ...