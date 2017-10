Super Mario Odyssey - Mario schlüpft dank Amiibo in Hochzeitskleid

Im neuesten Ableger der Jump'n'Run-Reihe, Super Mario Odyssey, wird der Hauptcharakter Mario in das Hochzeitskleid seiner geliebten Prinzessin Peach schlüpfen können. Vorausgesetzt wird dafür jedoch der Amiibo von Peach im Hochzeitskleid.

Seit der Ankündigung der Switch freuen sich die Nintendo-Jünger auf die Veröffentlichung von Super Mario Odyssey. Das lang ersehnte Spiel erscheint in der nächsten Woche und dürfte einige Stunden an die Konsole fesseln. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Protagonist Mario im Laufe des Spiels zum Cross-Dresser werden. Vorausgesetzt ihr seid im Besitz von einem der unzähligen Amiibos zum Spiel.

Mario als Cross-Dresser

Bei den Amiibos handelt es sich um Figuren, die passend zu unterschiedlichsten Franchises entwickelt wurden und mit einem RFID-Chip ausgestattet werden. Dieser lässt sich vom unterschiedlichen Nintendo-Geräten auslesen und somit beispielsweise besondere Features in den Spielen freischalten. So wird dies auch bei Super Mario Odyssey der Fall sein und Mario in das Hochzeitskleid von Prinzessin Peach schlüpfen können. Dafür benötigt man den Amiibo von Prinzessin Peach, die sie im Hochzeitdress darstellt.

Kommuniziert wurde dies bisher von Nintendo nicht und ergibt sich nur aus dem Unboxing des YouTubers FamilyGamerTV, der einen kurzen Blick auf die Rückseite der Amiibo-Verpackung erlaubt. Schon im letzten großen Titel - The Legend of Zelda: Breath of the Wild - war eine ähnliche Möglichkeit zum Cross-Dressing enthalten. Dies stieß jedoch nicht nur auf Gegenliebe und einige Spieler kritisierten, dass Link die Kleidung einer Frau anziehen kann.

Witzig ist die Idee von Nintendo jedenfalls und könnte vielleicht indirekt auch die Gesinnung der Entwickler zeigen - Japaner sind bei solchen Themen verglichen mit anderen Kulturen bekanntlich sowieso recht offen.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch.

