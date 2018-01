Super Mario Odyssey - Luigi's Balloon World für Februar angekündigt

Unter dem Namen Luigi's Balloon World erscheint im Februar eine Erweiterung für Super Mario Odyssey, die in Form eines kostenlosen Updates bereit gestellt wird. Darin müsst ihr entweder Ballons verstecken oder selbst suchen, als Belohnung winken neue Kostüme.

In der heutigen Mini-Direct-Präsentation kündigte Nintendo auch neuen Content für Super Mario Odyssey an. In dem Online-Modus Luigi's Balloon World müsst ihr innerhalb von dreißig Sekunden entweder von anderen Spielern versteckte Ballons ausfindig machen oder selbst verstecken. Dafür müsst ihr zunächst das Hauptspiel abschließen und anschließend Luigi am Eingang eines Levels ansprechen. Ihr solltet eure Ballons in möglichst verwinkelten Locations platzieren, damit sie umso schwieriger zu finden sind.

Luigi's Balloon World wird im Februar als kostenloses Update erscheinen. Darin sind außerdem weitere Kostüme sowie Filter für den Foto-Modus des Spiels, unter anderem ein Neonfarben-Filter und ein Goldmünzen-Frame. Zusätzliche Tools also, um das perfekte Ingame-Foto zu knipsen.