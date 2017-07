Super Mario Odyssey - Keine Leben und 'Game Over' mehr

Super Mario Odyssey wird keine Leben mehr haben. Nintendo streicht zudem den Game-Over-Bildschirm, der bislang erschien, wenn der Klempner starb. Stattdessen verliert Super Mario einfach 10 Münzen.

Nintendo will mit Super Mario Odyssey andere Wege gehen. Das zeigte uns nicht nur der Enthüllungs-Trailer zum Jump’n’Run, sondern auch das aktuelle und neue Gameplay zum kommenden Titel für die Nintendo Switch.

Wie neu und revolutionär Super Mario Odyssey aber werden wird, darüber konnten wir bislang nur spekuliert. Nun kündigt Nintendo an, dass es kein „Game Over“ mehr geben wird. So stirbt Super Mario nicht mehr so wirkungsvoll, sondern verliert einfach nur zehn goldene Münzen.

Das schließt auch mit ein, dass es in Super Mario Odyssey keine One-Ups mehr geben wird, die wir im Deutschen liebevoll „Leben“ genannt haben. Der sonst grün-weiße Gegenstand wurden von den Spiele-Entwicklern rund um Game Director Kenta Motokura gestrichen.

