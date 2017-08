Super Mario Odyssey - Gewalttätigstes Mario-Spiel aller Zeiten

Im kommenden Super Mario Odyssey wird mehr Gewalt als gewohnt enthalten sein. Dies geht aus der neu veröffentlichten Alterseinstufung durch die US-amerikanische ESRB hervor. Es handelt sich um das erste Mario-Spiel, das erst ab 10 Jahren geeignet ist.

Es wird das wohl bislang gewalttätigste Mario-Spiel aller Zeiten sein: Die US-amerikanische ESRB, vergleichbar mit der in Deutschland agierenden USK, hat seine Alterseinstufung zu Super Mario Odyssey bekannt gegeben, die darauf hindeutet.

Super Mario Odyssey ist das erste Mario-Spiel mit der Alterseinstufung E10+. Dies bedeutet, dass der Platformer für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet ist - aufgrund von zwar fantasievollen, aber dennoch gewalttätigen Inhalten. Eine teilweise explizite Sprache und provozierende Andeutungen können ebenfalls zu einer entsprechenden Einstufung führen.

Zu viel Gewalt im neuen Super Mario?

Unklar ist, was genau zu dieser durchaus überraschenden Einstufung führte. Die ESRB erläutert den exakten Grund in der Regel erst kurz vor Release, in diesem Fall wohl Mitte Oktober.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober exklusiv für die Nintendo Switch. Ihr könnt es hier vorbestellen.

