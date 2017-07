Super Mario Odyssey - Gameplay-Demo zeigt Spielabschnitt New Donk City

Nintendo-Freunde dürfen sich über ein frisches Video zu Super Mario Odyssey freuen, dass im Rahmen der Comic Con veröffentlicht worden ist und den Spielabschnitt "New Donk City" zeigt.

Im Rahmen der Comic Con 2017 in San Diego wird auch die bekannte Gameplay-Demo zu Super Mario Odyssey vorgestellt. In einem aktuellen Video, das rund zehn Minuten lang ist, bekommen wir den mittlerweile schon vertrauten Spielabschnitt "New Donk City" zu Gesicht.

Super Mario Odyssey erscheint am 27. Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch. Wie es nicht anders sein könnte, entführt auch in diesem Ableger Bowser die Prinzessin Peach. Mario muss sich also durch zahlreiche Welten schlagen und die Hochzeit zwischen Bowser und Prinzessin Peach unter allen Umständen versuchen zu verhindern.

Wir konnten den Titel ebenfalls bereits anspielen und uns ein eigenes Bild machen. Oberhalb dieser Zeilen findet ihr unser Video, in dem wir Nintendo in Frankfurt besuchen und die neuesten Titel unter die Lupe genommen nehmen.

Seitenauswahl

Infos zu Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - Release im November? Offenbar wird Super Mario Odyssey im November diesen Jahres erscheinen. Nintendo plane den Release für die Switch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, so eine anonyme Quelle.