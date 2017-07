Super Mario Odyssey - Fan-Trailer mischt Mario mit Dark Souls 3

Zwar wird Super Mario Odyssey nicht für den PC erscheinen, trotzdem hat ein Fan einen eigenen Trailer zu dem Spiel hochgeladen. Und zwar mit einer Mod für Dark Souls 3.

Aus den Lautsprechern tönt das Theme "Jump Up, Super Star!", aber das Geschehen auf dem Bildschirm sieht mal so gar nicht nach Super Mario Odyssey aus. Der YouTuber JellyElite~ hat einen Fan-Trailer erstellt, in dem Mario mit Hilfe von Mods in die Spielwelt von Dark Souls 3 geholt wird. Stilecht mit passenden Soundeffekten und Sprachsamples. In Super Mario Odyssey wird es übrigens keine begrenzte Anzahl an Leben oder 'Game Over' geben. Es ist nicht das erste Mal, dass Fans Super Mario Odyssey mit selbst gemachten Trailern parodieren. Zum Anfang des Jahres gab es bereits einen weiteren Fan-Trailer, in dem der Reveal Trailer von Super Mario Odyssey mit einer Mod für Grand Theft Auto IV nachgestellt wurde.

Infos zu Super Mario Odyssey

