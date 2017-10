Super Mario Odyssey - Erster Test vergibt perfekte Wertung

Das britische EDGE-Magazin veröffentlicht den ersten Test zu Super Mario Odyssey. Einen Tag vor geplantem Release ist die neue Ausgabe bereits geleakt worden. Der Nintendo-Titel erhält eine perfekte Wertung.

Bis zum Fallen des offiziellen Review-Embargos von Super Mario Odyssey vergeht noch ein wenig Zeit, das britische EDGE-Magazin erhält jedoch einen kleinen Vorsprung. Der Test in der morgen erscheinenden Ausgabe ist bereits vorab geleakt worden.

Das EDGE-Magazin vergibt als weltweit erstes Magazin eine perfekte Wertung an Super Mario Odyssey: Der neueste Mario-Ableger wurde mit 10 von 10 Punkten bewertet.

Die perfekte Wertung

Super Mario Odyssey ist damit das erst zwanzigste Spiel in der Geschichte des EDGE-Magazins, das sich über eine perfekte Wertung freuen darf. Anfang des Jahres kam The Legend of Zelda: Breath of the Wild dazu - ebenfalls ein Spiel, das exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.

Unser Test zu Super Mario Odyssey folgt in Kürze. Ihr könnt das Spiel hier vorbestellen:

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon, Media Markt und Saturn handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

Seitenauswahl

Infos zu Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - Gameplay-Demo zeigt Spielabschnitt New Donk City Nintendo-Freunde dürfen sich über ein frisches Video zu Super Mario Odyssey freuen, dass im Rahmen der Comic Con veröffentlicht worden ist und den Spielabschnitt "New Donk City" ...